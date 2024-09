Ein Porsche Panamera ist in der Nacht zum Montag in der Kriemhildstraße in Ludwigshafen-Edigheim in Flammen aufgegangen. Dies geht aus einer Mitteilung der Polizei hervor. Laut Polizei ist die Ursache des Feuers noch unbekannt, jedoch wird eine Brandstiftung in Betracht gezogen.

Das Auto brannte demnach vollständig aus. Den Schaden beziffern die Beamten auf rund 40.000 Euro. Die Kriminalpolizei Ludwigshafen bittet Zeugen, sich mit Hinweisen unter Telefon 0621 9632773 zu melden.