Bevor die Sommerferien beginnen, gibt es an der Popakademie Baden-Württemberg im Mannheimer Jungbusch noch eine geballte Ladung Live-Musik.

Mehr als 40 Bands absolvieren in den Performance-Räumen der Popakademie ihre Live-Prüfungen – öffentlich und bei freiem Eintritt. An jedem Vormittag von Montag, 17. Juli, bis Donnerstag, 20. Juli, können sie besucht werden. „Mehr Live-Musik in einer Woche geht nicht! Das Programm deckt alle Genres der populären Musik ab“, sagt Udo Dahmen, Künstlerischer Direktor und Geschäftsführer der Popakademie Baden-Württemberg.

Zwei Bands absolvieren ihre Prüfungen nicht vormittags, sondern in der außergewöhnlichen Atmosphäre des Mannheimer Planetariums: Eypa und Luzifa geben am Dienstag, 18. Juli, 20 Uhr, ein Konzert, das von eindrucksvollen Visualisierungen begleitetet wird.

Frischer Sound

Das arabisch-deutsche Duo Eypa von Eyad Ghannam (E-Oud — arabische Kurzhalslaute) und Paul-Aaron Wolf (Drums, Synthesizer) verbindet in seiner Musik unterschiedliche kulturelle und musikalische Einflüsse zu einem einheitlichen elektro-akustischen Sound, heißt es von der Popakademie. Luzifa trage ihr Herz auf der Zunge und lebe ihre Emotionalität. Ihre Texte seien unverblümt, manchmal kritisch und meistens explosiv. „Dicke Beats, schiebender Bass und elegante, rockige Gitarren treffen sich mutig zwischen Hip Hop, Rock und Indie“, teilt die Popakademie mit. „Luzifa ist der Soundtrack junger, emanzipierter Frauen.“ Karten gibt es beim Planetarium.

Das traditionelle Semesterabschlusskonzert in der Alten Feuerwache findet schließlich am Samstag, 21. Juli, 19.30 Uhr, statt. Karten gibt es an der Abendkasse.