Sogenannte Pop-up-Trauungen haben die Protestanten am Wochenende in der Melanchthonkirche in Ludwigshafen angeboten. 37 Paare nutzten die Gelegenheit, sich unkompliziert das Jawort zu geben.

Sogenannte Pop-up-Trauungen haben die Protestanten am Wochenende in der Melanchthonkirche in Ludwigshafen angeboten.