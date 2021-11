Türchen für Türchen: Künstlern aus Ludwigshafen und der Region erleuchten die Adventszeit mit Musik, Tanz und Geschichten beim Pop-up-Advent. Ab 1. Dezember lädt das Kulturbüro bis einschließlich 22. Dezember immer montags bis samstags um 16 Uhr zu 15-minütigen Minishows in der Rhein-Galerie ein. Geboten wird laut Ankündigung ein vorweihnachtliches Vergnügen.

Zu erleben sind Auftritte der Flamencoschule El Patio Andaluz Ludwigshafen und der Orientalischen Musikakademie Mannheim, Konzerte der Wolfgang Disch Acoustic Band und der Rapsodi Musikschule Mannheim, zudem das Streichquartett der Kammerphilharmonie Mannheim.

Spontanes Live-Erlebnis

Auch Kurzprogramme einiger Solist unterschiedlicher Genres sind vertreten. Die Bandbreite der Darbietungen umfasst beispielsweise Kammermusik, Jazz und Singer Songwriter, Indischen Tanz und Flamenco, szenische Erzählungen und Percussion, Baglama-Duo oder Posaunenduo. „Das Anliegen des Kulturbüros ist es, Kunst und Kultur nicht nur in den Kulturhäusern zu präsentieren. Sie soll auch dort stattfinden, wo sich die Menschen ganz alltäglich aufhalten“, sagt Stefanie Bub vom Kulturbüro, das die Reihe im Team verantwortet. „Die künstlerische Vielfalt in Ludwigshafen und der Region ist beeindruckend. Wir freuen uns sehr, diese mit täglichen Kurzprogrammen in der Adventszeit bei einem spontanen gemeinschaftlichen Live-Erlebnis in der Rhein-Galerie zu präsentieren“, erklärt Susanne Mautz, die diese neue Veranstaltungsreihe kuratiert.

Kooperation Kultutbüro, Stadt, Rhein-Galerie

Der Pop-up-Adventskalender ist eine Kooperation zwischen dem Kulturbüro der Stadt Ludwigshafen und der Rhein-Galerie. Der Eintritt ist frei. Zu beachten sind die in der Rhein-Galerie geltenden Regelungen im Hinblick auf die Corona-Pandemie. Informationen zum Pop-up-Advent gibt es im Netz auf den Seiten den Kulturbüros auf www.ludwigshafen.de.