Mit seiner Abendmusik möchte der Böhl-Iggelheimer Chor Tonart am Sonntag, 31. Mai, gleichzeitig berühren und Freude verbreiten. Denn bei dem Konzert, das um 18.15 Uhr in der protestantischen Kirche Böhl beginnt, können die Besucher nicht nur zuhören, sondern bei einigen Stücken auch selbst mitsingen. Dafür hat der Chor ein Programm aus Pop- und Gospelsongs zusammengestellt, das ein Mix aus mitreißenden Rhythmen, gefühlvollen Melodien und musikalischer Energie sein soll. Das Motto laut Ankündigung ist: einfach vorbeikommen, zuhören, mitsingen und genießen. Der Eintritt ist frei.