Mit zehn coronakonformen Rock-, Pop-, Rap- und Indie-Konzerten möchte der Veranstalter Delta Konzerte Mitte August die „Stromwerk Sommerbühne“ in Mannheim bespielen. Prominentester Künstler ist Singer-Songwriter Thees Uhlmann. Ab Freitagabend ist das Gelände am Alten Stromwerk zwischen Neckarstadt-West und Jungbusch an Wochenenden Schauplatz eines „Nachtmarkt“ genannten Kreativmarktes. Der von einem Investorenquartett gekaufte Gebäudekomplex und seine Außenanlagen sollen auch für künstlerische Darbietungen genutzt werden.

Von Maeckes bis Grossstadtgeflüster

Wie die Agentur Delta Konzerte mitteilte, plant sie zehn Konzerte auf dem Areal: Am 11. August eröffnet der als Mitglied der Deutschrap-Band Die Orsons bekannte Liedermacher Maeckes das Programm. Es folgen am 12. August Singer-Songwriterin Madeline Juno und am 13. August die Psychedelic-Rock-Band Kadavar. Für 14. August ist ein Konzert des italienischen Folkmusikers Fil Bo Riva, für 15. August ein Auftritt der Rapper Fatoni und Edgar Wasser und für 18. August das Konzert von Thees Uhlmann geplant. Zum Abschluss kann man am 19. August die Indie-Pop-Band Milliarden erleben, am 20. August die Punkband Frittenbude und am 21. August die gehypte Berliner Elektropopformation Grossstadtgeflüster. Am 11. August gibt es schließlich einen Ausblick aufs nächste Maifeld-Derby-Festival mit Charlotte Brandi, Ätna und anderen. Beginn ist immer um 19.30 Uhr oder 20 Uhr.