Lokalpatriotisch-nostalgische Gefühle weckt das neue Musikvideo von David Julian Kirchner: „Papierkramland“ hat der Mannheimer Musiker im Ludwigshafener Rathaus-Center gedreht.

Es sind die mutmaßlich letzten schönen Bilder, die man aus dem zum Abriss freigegeben Gebäudekomplex zu sehen bekommt. Das Video nimmt seine Zuschauerinnen und Zuschauer mit in die Sitzungssäle, auf die Flure, in Büros mit Aktenbergen und Archivräume mit Hängeregistraturen.

Und man sieht darin Menschen im Auto über das Parkdeck mit seiner sehr besonderen Architektur fahren. Von allen Seiten kann man das Rathaus-Center noch einmal bewundern und dabei auch ein bisschen in der eigenen Vergangenheit schwelgen. Der Song „Papierkramland“ erzählt mit einer eingängigen gitarrenlastigen Melodie und wortspielverliebt von den Auswüchsen der bundesrepublikanischen Bürokratie.

Besonderes Interesse an Ludwigshafen

Aufgenommen hat Kirchner ihn gemeinsam mit dem fast 20 Jahre älteren deutsch-türkischen Musiker Ozan Ata Canani. Ata Canani war 1982 als erstes sogenanntes Gastarbeiterkind mit einem Song in deutscher Sprache im Fernsehen aufgetreten, bei „Bios Bahnhof“. „Deutsche Freunde“ hätte das Potenzial zum Hit gehabt, der Zeitgeist favorisierte allerdings albernen Neue-Deutsche-Welle-Quatsch. Mit der gemeinsamen Reihe von „Arbeiterliedern“ möchte Kirchner den „Gastarbeitermusiker“ der ersten Stunde würdigen.

David Julian Kirchner machte zuletzt mit der SWR-Fernsehserie „Deutschrand“ Furore, für die er gemeinsam mit dem Mannheimer Filmemacher Philipp Kohl durch die deutsche Provinz gereist ist. Dass er ein besonderes Interesse an Ludwigshafen hat, bewies der Mannheimer bereits in der Vergangenheit. Im Sommer 2019 kündigte er gemeinsam mit dem früheren unabhängigen Oberbürgermeister-Kandidaten Thorsten Portisch an, den Ludwigshafener Hauptbahnhof aus seinem Dornröschenschlaf wecken zu wollen. Die Idee verfolgten sie weiterhin, sagte Portisch vor einigen Wochen auf Anfrage der RHEINPFALZ. Das Video zu „Papierkramland“ aus dem Rathaus-Center findet man bei Youtube.