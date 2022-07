„Ich hätte 1997 nicht gedacht, dass ich mal eine Ansprache zum Jubiläum halte“, sagte Manfred Günster. Und doch blickte der erste und bislang auch einzige Vorsitzende des Poolbillard-Club Red Lions nun auf 25 Jahre Vereinsgeschichte zurück. Trotz schon zwei Umzügen eine Erfolgsgeschichte.

„Angefangen hat alles in einem Billardcafé in der Yorckstraße“, erinnerte sich Günster. Das war vor mehr als 30 Jahren und hatte schon vereinsähnliche Strukturen. Weil die Kosten für die Tischmiete immer weiter angestiegen seien und man sich mit den Wirtsleuten nicht einigen konnte, habe sich die Situation so hochgeschaukelt, dass man sich nach einem anderen Spielort umgeschaut habe.

Ein neu eröffneter Pub in Edigheim wurde 1997 zur neuen Spielstätte, der Name des Pubs, „Red Lion“, zum Vereinsnamen, den sich Günster und seine Mitbegründer in der Kirchenstraße gaben. Eine gute Lösung für beide Seiten, aber leider nicht auf Dauer. Als die Wirtin 2008 verstarb, musste man sich erneut umorientieren, fand letztlich 2016 ein neues, eigenes Vereinsheim in Räumen, die zuvor schon als Kampfsport- und Tanzschule gedient hatten. „Hier haben wir alles selbst renoviert und ein neues Kapitel aufgeschlagen“, so der Vorsitzende.

„Golf am Tisch“

Ein überaus erfolgreiches Kapitel, denn aus ursprünglich einer Handvoll Sportler sind mittlerweile rund 70, größtenteils aktive Vereinsmitglieder geworden, denen ihr Sport am Herzen liegt und die vor allem gegen das Image des Kneipensports vorgehen. Denn Poolbillard sei keineswegs alkoholische Getränke und verrauchte Hinterzimmer. Vielmehr sei es Konzentration und Geselligkeit. „Es ist Golf an einem Tisch“, formulierte es ein Mitglied.

Die Spielstätte in Edigheim. Foto: Verein/gratis

An einem der sechs Tische genau genommen, denn so viele turniertaugliche „Neun-Fuß-Tische“ stehen mittlerweile in den Räumen in der Bürgermeister-Fries-Straße. Jeder mit einem eigenen Namen. „Wir haben das durch Spenden finanziert. Und wer ein bisschen mehr gegeben hat, der hat jetzt seinen eigenen Tisch.“ Bei einem Anschaffungswert von 2500 Euro aufwärts eine gewaltige Investition für den Verein.

Zweite Liga knapp verpasst

Dafür tummeln sich dort keineswegs nur die Vereinsmitglieder, die praktisch 24 Stunden am Tag Zugang auf die Trainingsfläche haben. „Wir veranstalten regelmäßig Turniere, zu denen auch echte Weltklassespieler anreisen“, so Günster stolz. Jürgen Ritter hat dabei in der Regel die kürzeste Anreise. Der Wormser steht schließlich nicht nur im deutschen Kader für die Europameisterschaften, sondern ist zudem Vereinsmitglied.

Die Herren-Mannschaft der »Red Lions«. Foto: Verein/gratis

Nur sportlich könnte es ein kleines bisschen besser bei den Red Lions laufen. Zwar ist der Verein durchgehend von der Regionalliga bis in die Bezirksliga mit Mannschaften vertreten, den Aufstieg in die zweite Bundesliga hat man im Jubiläumsjahr aber knapp verpasst. Kleiner Wermutstropfen für das Jubiläum, das nicht nur der Verein feierte, sondern auch eine ganze Reihe Mitglieder der ersten Stunde.