Massive Bedenken gegen ein Bauprojekt der GAG in der Gartenstadt hat die Pollichia-Ortsgruppe Ludwigshafen/Mannheim. Was sie stört und wie sie die Natur schützen will, will sie am Samstag vor Ort vorstellen.

Südöstlich der Eichenstraße plant die GAG nach Angaben der Naturschützer eine Wohnanlage mit insgesamt 33 Wohneinheiten. Die Bebauung sei ohne Unterkellerung geplant und sehe oberirdische einen Stellplatz pro Wohnung, aber keine Besucherparkplätze vor. Die Wohnungen sollen höher werden als in der direkten Umgebung, überragen die Nachbargebäude nach Kenntnisstand der Pollichia um mindestens ein Geschoss.

Neben diesen städtebaulichen und verkehrsrelevanten Aspekten treibt die Pollichia eine weitere Sorge um: der Eingriff in die gewachsene Umgebung. Die versiegelten Flächen für Gebäude, Autos und Fahrräder überschreiten der Pollichia zufolge die übliche Grundflächenzahl, und das bereits bei ungenügender Stellplatzversorgung. Diese Überschreitung sei besonders dramatisch, da das Areal direkt mit einem Grünzug verbunden sei.

Sorge um Brutplätze

Die östliche Fläche dürfe ausschließlich als Gärten genutzt werden. Große Teile der überplanten Flächen seien bereits mit diversen verwilderten Obstbäumen und Sträuchern bewachsen, am Rande stünden etwa 20 alte Nadelbäume. Dort brüteten nicht nur verschiedene Vogelarten. Der Streifen ist integraler Teil eines innerstädtischen Grünzuges, der von Rheingönheim bis nach Friesenheim reicht.

Sollte die Planung der GAG unverändert umgesetzt werden, gehe dieses wertvolle Brut- und Nahrungsgebiet für vielerlei Tierarten verloren, befürchten die Umweltschützer. Stattdessen entstehe eine unsensible Bebauung, welche aus den 70er-Jahren des vorigen Jahrhunderts stammen könnte und die Qualität des gesamten Umfeldes mindern würde.

Planungen noch in Schublade

Dieser Art der Planung will sich die Pollichia entgegenstellen . Die Ortsgruppe wünscht sich an dieser Stelle vielmehr „eine zeitgemäße Planung unter Beachtung des Arten- und Biotopschutzes, des Wohnumfeldes und eine adäquate Öffentlichkeitsbeteiligung“.

Offiziell sind die Planungen für eine Bebauung „östlich der Eichenstraße“ noch nicht vorgestellt worden. Sie sollen Thema auf einer der nächsten Sitzungen des Ortsbeirats Gartenstadt sein.

Termin

Samstag, 15 Uhr, Treffpunkt Übergang Pappel-/Eichenstraße