Wenn die Verwaltung erwartet, dass sich die Bürger an Verkehrsregeln halten, dann muss sie diese auch durchsetzen.

Der neue Vorstoß der Grünen, die Fußgängerzonen sicherer zu machen, ist richtig und wichtig. Seit Jahren sind die Zustände bekannt. Autofahrer ignorieren alle Verbote. Knöllchen und Abschleppaktionen ändern daran kaum etwas. Deshalb wären Poller oder Schranken eine gute Lösung. Die Stadtspitze macht es sich zu einfach, wenn sie auf die Finanzlage verweist. Auch der vermeintliche Aufwand für die Verwaltung ist überschaubar. Moderne Technik ermöglicht es, die Zufahrt einfach zu begrenzen. Außerdem gibt es seit der Amokfahrt in Trier eine Landesförderung für Poller. Was in Ludwigshafen unternommen wird, reicht nicht und gleicht einer Bankrotterklärung der Stadtspitze.