Eine Strafanzeige wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte erwartet einen 38-Jährigen und eine 46-Jährige. Die beiden hatten am Samstag in Oggersheim Polizisten angegriffen. Um 1.45 Uhr war es in der Hans-Böckler-Straße zum wiederholten Male zu einer Ruhestörung gekommen. Der Kommunale Vollzugsdienst (KVD) wurde deshalb beim Einsatz von der Polizei unterstützt. Die Verursacher der Ruhestörung, ein 38-Jähriger und eine 46-Jährige, verhielten sich laut Polizei zunehmend aggressiv, beide waren betrunken. Nachdem der 38-Jährige einen Polizisten körperlich angegriffen hatte, kam es zu einem Handgemenge, bei dem zwei Polizisten, zwei Mitarbeiter des KVD sowie die beiden Verursacher leicht verletzt wurden. Ein Alkoholtest ergab bei der 46-Jährigen einen Wert von 1,56 Promille. Der 38-Jährige wurde zur ärztlichen Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.