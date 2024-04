Ein aggressiver Mann in einer Oggersheimer Bar ist der Polizei in der Nacht zum Samstag gemeldet worden. Die Beamten konnten den polizeibekannten 33-jährigen Ludwigshafener auf dem Hans-Warsch-Platz ( Oggersheim) antreffen. Sichtlich betrunken, verhielt er sich weiterhin aggressiv, sodass er laut Polizei gefesselt werden musste. Währenddessen beleidigte und bedrohte er die Beamten. Der 33-Jährige wurde bis zum Morgen auf der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 in Gewahrsam genommen. Es stellte sich heraus, dass er bereits zuvor in der Bar einen 24- Jährigen und einen 27-Jährigen bedroht hatte.