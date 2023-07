Mit einer Strafanzeige wegen Beleidigung muss ein 40-Jähriger rechnen, der am Dienstag Polizisten beleidigt hat. Beamten der Inspektion 1 wurden gegen 19 Uhr zwei Verdächtige gemeldet. Diese hätten eine Seniorin in der Nachbarschaft angesprochen. Die Männer wurden in einer gegenüberliegenden Bar angetroffen. Einer der beiden, ein 40-Jähriger, verhielt sich bei der Kontrolle sofort aggressiv. Er wurde gefesselt und zur Feststellung seiner Identität durchsucht. Hierbei beleidigte er die Polizeikräfte.