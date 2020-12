Ein betrunkener 29-Jähriger musste die Nacht zum Donnerstag in einer Zelle verbringen, da er bei einer Kontrolle Polizisten und Mitarbeiter des Kommunalen Vollzugsdienstes (KVD) attackiert hatte. Wie die Polizei mitteilt, sollte der Mann am Mittwoch gegen 21.40 Uhr in der Heinigstraße in der Innenstadt wegen der aktuell geltenden Ausgangsbeschränkungen kontrolliert werden. Der Mann war überhaupt nicht damit einverstanden, dass er kontrolliert werden sollte und ging trotz der Aufforderung, stehen zu bleiben, weiter. Er kam den Beamten dabei so nahe, dass diese den 29-Jährigen fesseln mussten. Dagegen wehrte sich der Mann heftig: er beleidigte die Beamten und spuckte sie an. Der 29-Jährige wurde daher auf eine Polizeidienststelle gebracht. Der Alkoholtest ergab einen Wert von 1,38 Promille. Die Einsatzkräfte von Polizei und KVD wurden bei dem Vorfall nicht verletzt.