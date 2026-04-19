Ein Mann hat bei der Vollstreckung eines Haftbefehls am Freitagmittag in Ludwigshafen einen Polizisten getreten, der Beamte wurde nach Angaben der Polizei leicht verletzt. Einsatzkräfte hatten die Wohnung des Mannes in der Maudacher Straße um 14 Uhr aufgesucht und eröffneten den Haftbefehl. Beim anschließenden Gespräch trat der 41-Jährige nach einem Polizisten, so die Mitteilung der Polizei. Die Beamten brachten den Beschuldigten zur Polizeiinspektion Ludwigshafen. Dort entnahmen sie ihm wegen möglicher Drogenbeeinträchtigung eine Blutprobe. Danach ging es für den Mann gemäß Haftbefehl in die Justizvollzugsanstalt. Die Polizei leitete Ermittlungen wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, tätlichen Angriffs und Körperverletzung ein.