Der Einsatz eines Polizeibeamten hat möglicherweise Schlimmeres verhindert, als ein 86-Jähriger am Samstag gegen 17.17 Uhr mit seinem Mercedes an der Anschlussstelle Heidelberg-Wieblingen auf die A656 in Richtung Mannheim auffuhr, dort sein Auto wendete und 150 Meter entgegen der Fahrtrichtung fuhr. Wie die Polizei berichtet, mussten entgegenkommende Pkw-Fahrer teilweise stark abbremsen und ausweichen. Der Polizist, der mit seinem Privat-Pkw auf derselben Straße unterwegs war, konnte dem Mann signalisieren, auf den Standstreifen stehen zu bleiben, bis eine Streife der Autobahnpolizei eintraf. Der Senior musste seinen Führerschein abgeben.