Unbekannte haben laut Polizei am Samstag in Süd einen Funkstreifenwagen beschädigt. Das Polizeiauto war wegen eines Einsatzes in der Yorckstraße unterwegs. Zwischen 16.30 und 18 Uhr machten sich die Täter an der Windschutzscheibe zu schaffen. Die Schadenshöhe beläuft sich auf rund 500 Euro. Zeugenhinweise unter Telefon 0621 963-2222.