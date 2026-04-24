Ein Polizeisprinter ist am Donnerstag in Mannheim in einen Unfall verwickelt gewesen. Der Sprinter näherte sich gegen 18.30 Uhr mit eingeschaltetem Blaulicht und Martinshorn auf der Friedrich-Ebert-Straße von hinten einem 29-Jährigen, der mit seinem VW T-Roc stadtauswärts unterwegs war. Auf Höhe der Röntgenstraße kam es zum seitlichen Zusammenstoß beider Fahrzeuge, teilt die Polizei mit. Verletzt wurde niemand; der Schaden beträgt 8000 Euro. Hinsichtlich des Unfallhergangs schildern die Fahrer einen unterschiedlichen Ablauf. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Verkehrsdienst Mannheim unter der Telefonnummer 0621 1744222 zu melden.