Die Spitze des Polizeipräsidiums Rheinpfalz ist wieder vollständig: Innenminister Roger Lewentz (SPD) hat am Donnerstag Polizeidirektorin Anja Rakowski (51) zur neuen Leiterin der Abteilung Polizeieinsatz ernannt. Rakowski ist zudem die ständige Vertreterin des Behördenleiters Georg Litz. Er war im Dezember vom Vize zum Chef aufgerückt, da Thomas Ebling krankheitsbedingt vorzeitig in den Ruhestand ging. Wie das Innenministerium betont, ist Rakowski in Rheinland-Pfalz die erste Polizistin in dieser herausgehobenen Leitungsfunktion. Sie ist seit 1990 bei der Polizei und leitete ab 2013 die Polizeiinspektion Mainz 1. 2016 wechselte sie als Referentin ins Innenministerium. Der Abteilung Polizeieinsatz sind die Polizeidirektionen Landau, Ludwigshafen und Neustadt sowie die Kriminaldirektion und der Führungsstab nachgeordnet. Rakowski ist damit für über 1700 Mitarbeiter verantwortlich. Minister Lewentz ist überzeugt, dass das Polizeipräsidium mit Litz/Rakowski „sehr gut aufgestellt“ sei.