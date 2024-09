Das Polizeipräsidium Rheinpfalz bietet Ausbildungsplätze für Verwaltungsfachangestellte und ein duales Studium „Bachelor of Arts“ im Studiengang Allgemeine Verwaltung an. Dies geht aus einer Mitteilung des Polizeipräsidiums Rheinpfalz in Ludwigshafen hervor.

Die dreijährige Ausbildung zur/zum Verwaltungsfachangestellten beginnt am 1. August 2025 und erfordert die mittlere Reife. Theoretische Inhalte werden an der Berufsschule BBS W2 in Ludwigshafen und praktische Inhalte im Polizeipräsidium in Ludwigshafen sowie in der Zentralen Bußgeldstelle in Speyer vermittelt. Praktische Einsätze in Polizeiinspektionen und bei Behörden der Wahl sind ebenfalls vorgesehen. Die Bewerbungsfrist endet am 15. Oktober dieses Jahres.

Das dreijährige duale Studium im Studiengang Allgemeine Verwaltung startet am 1. Juli und setzt die Fachhochschulreife oder Hochschulreife voraus. Die Studienzeit von 21 Monaten findet an der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung in Mayen statt. Praktische Inhalte werden im Polizeipräsidium Rheinpfalz und in der Zentralen Bußgeldstelle in Speyer vermittelt. Eine Gastausbildung in einer Behörde der Wahl ist ebenfalls möglich. Die Bewerbungsfrist endet ebenfalls am 15. Oktober.

Interessierte können ihre Bewerbung per Post an das Polizeipräsidium Rheinpfalz, zu Händen von Stefanie Ecker, Wittelsbachstraße 3 in 67061 Ludwigshafen schicken, oder per E-Mail an pprheinpfalz.pv3.ausbildung@polizei.rlp.de.

Das Polizeipräsidium Rheinpfalz ist für die Sicherheit von über 900.000 Menschen verantwortlich und umfasst die komplette Vorder- und Südpfalz. Weitere Einblicke in die Arbeit des Präsidiums sind im Film „Wir für die Pfalz“ und in einer Broschüre zu finden.