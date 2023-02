Am Girls Day am 27. April beteiligt sich auch das Polizeipräsidium Rheinpfalz. Ziel ist es, junge Mädchen und Frauen für den Beruf als Polizistin zu gewinnen. An diesem Tag laden Unternehmen und Organisationen bundesweit Schülerinnen ein, um verschiedene Berufe zu erkunden. Die Dienststellen des Präsidiums, die sich beteiligen, finden sich im Netz unter https:// www.girls-day.de/Radar. Infos zum Berufsbild, zu den Karrieremöglichkeiten und zum Bewerbungsverfahren unter https://www.polizei.rlp.de/de/ karriere/.