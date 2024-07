Das Präsidium Rheinpfalz in Ludwigshafen bekommt einen neuen Polizeipräsidenten: Georg Litz, seit Dezember 2020 Behördenleiter, wird im Oktober 65 Jahre alt und geht am 1. November in den Ruhestand, wie ein Präsidiumssprecher am Dienstag auf Anfrage bestätigte. Demnach soll der gebürtige Saarländer am 1. August, 14 Uhr, auf dem Hambacher Schloss offiziell verabschiedet werden – von Innenminister Michael Ebling (SPD), dem Bruder von Litz’ Vorgänger Thomas Ebling, der sich 2019 aus gesundheitlichen Gründen zurückgezogen hatte. Litz, der im Landkreis Bad Dürkheim wohnt und 1976 in den Polizeidienst eintrat, übernahm die Leitung des Präsidiums nach einer kurzen Übergangsphase und war danach knapp vier Jahr im Amt. Seine Stellvertreterin Anja Rakowski ist Ende März 2023 mit 53 Jahren als erste Frau in Rheinland-Pfalz zur Polizeipräsidentin in Trier befördert worden. Ihr folgte in Ludwigshafen der gebürtige Landauer Andreas Sarter (56) als Vizepräsident – ein möglicher Kandidat für die Litz-Nachfolge. Das Polizeipräsidium Rheinpfalz ist in Vorder- und Südpfalz – von Frankenthal bis Landau – auf einer Fläche von 2400 Quadratkilometern für knapp 900.000 Menschen zuständig. Gut 2200 Beamte sind hier beschäftigt, davon sind rund 950 Frauen, ein Anteil von etwa 44 Prozent. Von den rund 390 Führungskräften sind rund 95 Frauen (etwa 25 Prozent).