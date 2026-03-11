Weniger Straftaten, stabile bis hohe Aufklärungsquoten: So lässt sich Kriminalstatistik 2025 für LU zusammenfassen. Dennoch wird an einem neuen Sicherheitskonzept gestrickt.

Insgesamt weniger Straftaten

Im Zuständigkeitsbereich des Präsidiums Rheinpfalz weist die 2025er-Statistik 56.131 Straftaten aus. Gegenüber dem Jahr zuvor sind das 3632 Fälle (-6,1 Prozent) weniger. Dieser Rückgang entspricht in etwa dem landesweiten Trend (-6,4 Prozent). Auch in Ludwigshafen, der größten Stadt der Pfalz, wurden im Jahr 2025 mit 15.029 deutlich weniger Straftaten als im Jahr zuvor (16.551) registriert. Die Aufklärungsquote in dem Oberzentrum liegt relativ stabil bei über 61 Prozent (landesweit 64,8; präsidiumsweit: 62,7). „Man kann sich eigentlich entspannen, das Leben in Ludwigshafen ist sicher“, sagte Polizeipräsident Andreas Sarter am Dienstag – blendete dabei aber nicht die Diskrepanz zwischen dem auf Zahlen basierenden objektiven und dem häufig davon abweichenden subjektiven Sicherheitsgefühl der Menschen aus. Berichte über einzelne, spektakuläre Straftaten beeinflussten das Sicherheitsempfinden nämlich erheblich. „Das ist ein Maßstab, dem wir uns stellen“, betonte der 58-Jährige.

Betrugsdelikte: Starker Rückgang

Den größten Rückgang bei den registrierten Straftaten im Präsidiumsbereich gab es bei den Vermögens- und Fälschungsdelikten: um 17,1 Prozent von 9573 (2024) auf 7935 Fälle (2025, -1638). Die Polizei führt das auf den technischen Fortschritt sowie den Erfolg der Prävention zurück. Auch die Zahl der Geldautomatensprengungen sei extrem rückläufig, weil die Kreditinstitute zuletzt kräftig in Schutzmaßnahmen investiert hätten. Mit 16.204 Fällen liegen die Fallzahlen im Bereich der Eigentumskriminalität insgesamt um 4,8 Prozent unter denen des Jahrs zuvor (17.013 Fälle).

Gewaltkriminalität: Hohe Aufklärungsquote

Bei Rohheitsdelikten gibt es zwar landesweit – von 2284 (2024) auf 2380 (2025) – sowie in Ludwigshafen (von 761 auf 823) einen leichten Anstieg. Die Aufklärungsquote ist aber jeweils gestiegen und liegt landes- sowie stadtweit deutlich über 80 Prozent. „Mehr als acht von zehn Delikten werden aufgeklärt“, stellte Polizeipressesprecher Thorsten Mischler heraus. Bei Körperverletzungen liegt die Quote in LU sogar bei 88 Prozent. Der Anstieg der Raubdeliktzahlen (von 122 auf 150) ist Jacqueline Schröder zufolge, Leiterin der Ludwigshafener Polizeidirektion, insbesondere auf eine Serie mit 18 Taten im Januar 2025 zurückzuführen. Es gab zwölf Tatverdächtige und vier Haftbefehle. Messerangriffe spielen in der Stadt eine untergeordnete Rolle. Die Fallzahl sank von 44 auf 39. Ihr Anteil an den Gesamtstraftaten liegt bei 0,24, der Anteil von Gewaltkriminalität bei 4,2 Prozent. Wie 2024 gab es zwei Fälle von Mord und Totschlag. Aufklärungsquote: 100 Prozent.

Das Polizeipräsidium Rheinpfalz in der Wittelsbachstraße in Süd ist für rund 900.000 Menschen in Vorder- und Südpfalz zuständig. Das neue Präsidium am Südwestknoten wächst. Dort entstehen Arbeitsplätze für 650 Beschäftigte. Richtfest ist im Herbst. Der Umzug soll 2028/29 bewerkstelligt sein. Kosten: rund 140 Millionen Euro.

Engere Kooperation mit der Stadt

In Ludwigshafen intensiviert die Polizei die Zusammenarbeit mit der Stadt, „um ein gemeinsames Bewusstsein für die Sicherheitslage zu schaffen“, so Polizeidirektorin Schröder. Dafür wurde in Absprache mit Oberbürgermeister Klaus Blettner (CDU) ein Runder Tisch mit Verantwortlichen beider Seiten einberufen – ein drittes Instrument neben dem Rat für Kriminalitätsverhütung und dem Arbeitskreis SOS. Laut Polizeipräsident Sarter sollen dabei gezielt niedrigschwelligere Maßnahmen im Fokus stehen – wie bessere Beleuchtungen für dunkle Ecken, etwa am Berliner Platz, der bei weniger als einer Straftat pro Tag kein Kriminalitätsschwerpunkt sei. „Man muss nicht immer gleich das große Fass aufmachen.“ Schröder lobte das auf drei Säulen – Kontrollen, Ermittlungen, Netzwerke – fußende Konzept: „Der Austausch ist absolut positiv.“ Die Polizei soll frühzeitig in stadtplanerische Projekte einbezogen werden. Intern soll der Austausch der Inspektionen mit wöchentlichen Treffen für ein abgestimmtes Vorgehen sorgen. Erste Früchte der Kooperation: Seit Mitte 2025 gab es 725 Personen-, 38 Gaststättenkontrollen und 28 vollstreckte Haftbefehle.

Kameraüberwachung: Polizeichef skeptisch

Über eine KI-gestützte Kameraüberwachung am Berliner Platz, für die der OB im Wahlkampf nach Mannheimer Vorbild geworben hatte, könne man erst dann reden, wenn es dafür eine Rechtsgrundlage gebe, die Kosten und der Personalaufwand geklärt seien, betonte der Polizeipräsident.

Mehr Polizei an Schulen: Sarter dagegen

Dazu hat Behördenleiter Sarter eine klare Meinung. „Bildung braucht seinen Raum, darin hat Polizei langfristig nichts zu suchen.“ Bei Delikten wie den zuletzt drei Reizgasvorfällen an der Karolina-Burger-Realschule plus in Mundenheim sei die Polizei selbstredend gefordert, ansonsten sollten Uniformierte an Schulen nur dann Präsenz zeigen, wenn es beispielsweise um Prävention oder Informationen zum Polizeiberuf gehe.

Neues Polizeipräsidium: Richtfest im Herbst

„Darauf freuen wir uns riesig“, sagte Sarter. „Das wird ein Meilenstein für unsere Behörde.“ In dem am Südwestknoten wachsenden Gebäude entstehen 650 Arbeitsplätze. Richtfest für das 140-Millionen-Euro-Projekt ist im Herbst. „Dort bekommen wir eine topmoderne Leitstelle und verfügen dann über ein hochprofessionelles Einsatzmanagement.“