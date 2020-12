Wechsel an der Spitze des Polizeipräsidiums Rheinpfalz: Polizeipräsident Thomas Ebling (61) geht in den Ruhestand. Nachfolger wird der Vize-Präsident Georg Litz (61).

Ebling leitete viereinhalb Jahre das Präsidium in Ludwigshafen, das für die Sicherheit von 885.000 Menschen in der Vorder- und Südpfalz zuständig ist. Er wechselte im Juni 2015 nach Ludwigshafen, um dort Behördenleiter zu werden. Er kam aus Mainz, wo er fünf Jahre Vertreter des Polizeipräsidenten war.

Dann kam ein Ereignis, das Eblings Leben von heute auf morgen verändern sollte: Im September 2017 erlitt der damals 59-jährige Mainzer einen Schlaganfall. Er war zunächst halbseitig gelähmt und musste sich in intensiven Therapien in den Alltag zurückkämpfen. Ab Februar 2018 kehrte er schrittweise in seinen Arbeitsalltag als Polizeipräsident zurück. Die Familie – Ebling ist verheiratet und hat zwei erwachsene Töchter – und Kollegen halfen ihm dabei. Doch das Amt nahm ihn in der Folgezeit weiterhin stark in Anspruch. Schließlich entschied er sich, aus gesundheitlichen Gründen vorzeitig in Ruhestand zu gehen.

Für neues Präsidium eingesetzt

Ebling hatte in seiner Amtszeit in Ludwigshafen Großeinsätze wie das BASF-Unglück im Nordhafen im Oktober 2016 oder die Beerdigung von Altkanzler Kohl im Juli 2017 in Speyer zu verantworten. Er hat sich auch für den Bau eines neuen Präsidiums in Ludwigshafen stark gemacht, das in den kommenden Jahren an der Heinigstraße entstehen soll.

Eblings Nachfolger Georg Litz stammt aus dem Saarland und wohnt im Kreis Bad Dürkheim. Das Präsidium in Ludwigshafen kennt er bestens. Er arbeitete in Maxdorf, Grünstadt und wurde 2007 Leiter der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, der größten Inspektion in der Region, die für die Ludwigshafener Innenstadt zuständig ist. Nachdem er ab 2011 im Polizeipräsidium Mainz den Führungsstab leitete, kehrte er vor zwei Jahren wieder nach Ludwigshafen zurück, wo er als Leiter der Abteilung Polizeieinsatz tätig war – und seit Oktober 2019 auch als Polizeivizepräsident.

Abschied mit Innenminister

Am Donnerstag wurde Ebling in der Mainzer Staatskanzlei von Innenminister Roger Lewentz (SPD) in den Ruhestand verabschiedet. „Sie haben sich entschieden, aus gesundheitlichen Gründen in den Ruhestand zu gehen. Wer erleben konnte, wie Sie Ihre Aufgaben immer mit Leib und Seele ausgefüllt haben, kann nachvollziehen, dass Ihnen dieser Abschied nicht leicht gefallen ist“, sagte Lewentz und dankte Ebling für dessen langjähriges Wirken. „Ihre humorvolle, menschliche und in den richtigen Situationen auch beharrliche Art zeichnet Sie als Mensch und Führungskraft aus und wird bei Ihren Mitarbeitern sehr geschätzt“, lobte der Minister. Offiziell wird Ebling Ende Februar in den Ruhestand versetzt. Eine Verabschiedung in Ludwigshafen mit einer Feierstunde soll zu Beginn des neuen Jahres stattfinden, soweit die Corona-Situation dies zulässt.

Mit Georg Litz übernehme nun „ein profunder Kenner des Polizeipräsidiums Rheinpfalz das Steuer. Ich bin mir sicher, dass Sie die neuen Herausforderungen sehr gut meistern“, sagte Lewentz.