Die Polizei hat am Dienstagnachmittag 33 Fahrzeuge in der Mundenheimer Straße (Süd/Mundenheim) kontrolliert. Mehr als ein Drittel der Kontrollierten hielt sich nicht an die Verkehrsregeln. Neun Fahrzeugführer telefonierten per Handy während der Fahrt. Zwei Radfahrer waren entgegen der Fahrtrichtung unterwegs.