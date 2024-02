18 Haftbefehle, sieben Strafanzeigen – das ist die Bilanz von Polizeikontrollen am Dienstagabend in der Nördlichen Innenstadt. Die Inspektion 2 kontrollierte dabei Gaststätten, Personen und Fahrzeuge im öffentlichen Raum. Ziel war nach weiteren Angaben insbesondere die Bekämpfung der Straßenkriminalität, speziell Aggressionsdelikte und Betäubungsmittelkriminalität, sowie die Stärkung des Sicherheitsgefühls in der Bevölkerung. Bei den sieben erfassten Strafanzeigen ging es um drei Verstöße gegen das Betäubungsmittel-, zwei Verstöße gegen das Arzneimittelgesetz, eine Strafanzeige wegen Hehlerei und eine weitere wegen des Verdachts des illegalen Glücksspiels. Zudem wurden vier Ordnungsverstöße im Verkehr angezeigt. Der Kommunale Vollzugsdienst unterstützte die Polizisten.