Das Polizeipräsidium Rheinpfalz mit Sitz in Ludwigshafen hat sich vom 11. bis 17. März an der europaweiten Kontrollwoche „Seatbelt“ beteiligt. In diesem Zeitraum wurde bei den Verkehrskontrollen ein besonderes Augenmerk auf den angelegten Sicherheitsgurt aller Fahrzeuginsassen gelegt. Im Zuständigkeitsbereich des Präsidiums (Vorder- und Südpfalz) wurden insgesamt 1250 Fahrzeuge kontrolliert. Dabei wurden 293 Gurtverstöße registriert. Im Bereich der Polizeidirektion Ludwigshafen wurden 496 Pkw kontrolliert und 119 Gurtverstöße geahndet.