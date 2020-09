Dass er die vorderen Fensterscheiben an seinem Ford verdunkelt hatte, wurde einem 52-jährigen Autofahrer am Dienstag in der Pfingstweide zum Verhängnis. Wegen der unerlaubten Verdunkelung wurde er kontrolliert. Dabei wurde den Polizisten schnell klar, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Cannabis stand. Ein Test bestätigte den Verdacht. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt. Er muss nun mit Bußgeldern wegen des Fahrens unter Drogeneinfluss und den verdunkelten Scheiben rechnen.