Bei einer Verkehrskontrolle am Dienstag gegen 23 Uhr in der Saarlandstraße im Stadtteil Süd haben die Beamten starken Marihuanageruch in einem Auto wahrgenommen und mehr als 90 Gramm Cannabisprodukte entdeckt. Der Polizei zufolge wurden bei einer Durchsuchung des 28-jährigen Beifahrers weitere Tütchen mit Haschisch gefunden. Bei einer anschließenden Wohnungsdurchsuchung bei dem 28-Jährigen fanden die Beamten etwa 30 Gramm Cannabisprodukte. Gegen den Mann wird jetzt wegen des Verdachts des unerlaubten Besitzes von Cannabisprodukten in nicht geringer Menge ermittelt.