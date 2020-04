Die Autobahnpolizei hat am Freitagabend auf der A 650 einen Fahrer erwischt, der unter Drogeneinfluss und ohne Führerschein am Steuer seines Wagens saß. Der 37-Jährige war gegen 18 Uhr in Richtung Bad Dürkheim unterwegs, als er den Polizisten auffiel. Bei der Kontrolle entdeckten sie eine Hanfblatt-Tätowierung auf dem Unterarm des Mannes, der zudem „für den Drogenkonsum typische Ausfallerscheinungen“ aufwies. Der 37-Jährige sagte, dass er wegen seiner stressigen Arbeit hin und wieder „Gras“ rauchen würde. Außerdem konnte er keinen Führerschein vorzeigen: Er sagte den Polizisten, dass er die Dokumente bei türkischen Verwandten in Wien vergessen habe. Doch die Ausrede half dem Mann laut Polizei nichts. Denn der 37-Jährige lebt sei über drei Jahren in Deutschland, sodass ihn nach diesem langen Zeitraum auch eine vermeintliche türkische Fahrerlaubnis nicht mehr zum Führen eines Fahrzeugs in Deutschland berechtige. Auf den Mann kommen nun entsprechende Strafanzeigen zu. Außerdem wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet.