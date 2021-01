Bei einen Sondereinsatz der Polizeiautobahnstation Ruchheim am Freitag haben die Beamten auf den Autobahnen rund um Ludwigshafen mehrere Verkehrssünder ertappt. Neben Verstößen gegen die Gurtpflicht, das Überholverbot oder die verbotswidrige Benutzung des Mobiltelefons während der Fahrt wurden vor allem diverse Geschwindigkeitsverstöße im Bereich der A 650 festgestellt, teilt die Polizei dazu mit. Gleich drei Autofahrer hatten eine dermaßen hohe Geschwindigkeitsüberschreitung, dass ihnen neben einem Bußgeld und Punkten in Flensburg noch ein Fahrverbot bevorsteht. Gleich mehrere Geschwindigkeitsverstöße beging eine 36-jährige Ludwigshafenerin mit ihrem Pkw. Zunächst konnte die Frau auf der A 650 von einem zivilen Geschwindigkeitsmessfahrzeug der Polizei mit Tempo 148 bei einer zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 90 Stundenkilometer gemessen werden. Auch auf der B 9 in Richtung Frankenthal fiel die Frau auf, indem sie die zulässigen Höchstgeschwindigkeiten um bis zu 40 Stundenkilometer überschritt. Die 36-Jährige erwartet nun ein Bußgeld von rund 400 Euro und ein mindestens einmonatiges Fahrverbot.