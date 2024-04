Ein 49-Jähriger hat am Dienstag gegen 19 Uhr in Süd einen Polizeieinsatz ausgelöst. Der Mann warf sich auf die Saarlandstraße, als ein Streifenwagen dort zu einem anderen Einsatz unterwegs war. Die Polizeikräfte sahen den Mann rechtzeitig und hielten an. Gegenüber den Beamten war er derart aggressiv, dass er gefesselt werden musste. Da er sich augenscheinlich in einem psychischen Ausnahmezustand befand, wurde der Kommunale Vollzugsdienst der Stadt hinzugerufen.