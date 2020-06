Zu einem größeren Polizeieinsatz ist es am Mittwochnachmittag in der Ludwigshafener Innenstadt gekommen. Um 16.40 Uhr wurde über den Notruf eine Person in der Ludwigstraße gemeldet, die „einen pistolenähnlichen Gegenstand“ dabei habe. Laut dem Anrufer habe es sich um einen Mittezwanzigjährigen, etwa 1,60 Meter großen und dunkelhaarigen Mann gehandelt. Der Innenstadtbereich wurde daraufhin laut Polizei mit einem größeren Einsatz überprüft. Es wurde jedoch weder eine passende Person noch eine passende Waffe gefunden. Um 17.45 Uhr wurde der Polizeieinsatz beendet.