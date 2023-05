Ein Polizeieinsatz vor gut einer Woche in Mannheim-Waldhof, bei dem vier junge Männer aus Westafrika vorübergehend festgenommen worden waren, schlägt auch in der Kommunalpolitik hohe Wellen. Oberbürgermeister Peter Kurz (SPD) hat sich mittlerweile bei den Männern für die Geschehnisse entdschuldigt.

Seit am Donnerstag vergangener Woche ein Spezialeinsatzkommando der Polizei in Mannheim-Käfertal eine Wohnung gestürmt hat und dort vier junge Männer aus Westafrika vorübergehend festgenommen hat, schlägt der Vorfall hohe Wellen. Denn wie sich später herausstellte, handelt es sich bei den Männern um Teilnehmer eines dreiwöchigen Jugendaustausch-Programms der Black Academy in Mannheim. Die vier Gäste waren vom Veranstalter in der Wohnung, die gestürmt wurde, untergebracht.

Durch den Einsatz der Polizei seien die Männer erniedrigt und schwer traumatisiert worden, sagte die Vorsitzende des Mannheimer Migrationsbeirats Zahra Alibabanezhad Salem nun in der Sitzung des Sicherheitsausschusses des Gemeinderats. Der Kritik schlossen sich Gemeinderatsmitglieder der Linken und Grünen an. Der städtische Integrationsbeauftragte Claus Preißler sagte, die insgesamt acht jungen Leute aus Westafrika, die zuvor noch von Oberbürgermeister Peter Kurz (SPD) persönlich begrüßt wurden, hätten den Vorfall als rassistisch erlebt. Auch Kurz sei von den Geschehnissen sehr betroffen und habe sich inzwischen bei den Gästen entschuldigt.

Polizei verteidigt Vorgehen

Wie die stellvertretende Polzeipräsidentin Ulrike Schäfer in der Sitzung sagte, habe es für die Durchsuchung der Wohnung zwei richterliche Beschlüsse gegeben. Die Polizei habe nicht gewusst, wer sich in der Wohnung befindet. Der Einsatz wäre aber bei anderen Personen in gleicher Weise abgelaufen, betonte sie und wies den Rassismus-Vorwurf entschieden zurück. Wegen des Vorfalls hatte die Black Academy ein für den Tag des Polizeieinsatzes geplantes öffentliches Projekt abgesagt, bei dem es um Persönlichkeiten im antirassistischen und antikolonialen Widerstand gegen sollte. In der Begründung für die Absage war von „ungerechtfertigter Polizeigewalt“ gegen Gäste und Mitgestalter der Veranstaltung die Rede.