Am Montagmittag gab es im Bereich der Neckarpromenade in Mannheim einen größeren Polizeieinsatz. Grund dafür war laut Pressemitteilung, dass ein Schüler der Carl-Benz-Schule zwei vermeintliche Mitschüler beobachtet haben will, von denen einer einen waffenähnlichen Gegenstand bei sich gehabt und damit hantiert haben soll. Der Zeuge teilte dies der Schulleitung mit, die daraufhin umgehend die Polizei alarmierte. Einsatzkräfte des Polizeipräsidiums Mannheim suchten das Schulgebäude, das Gelände und Personen ab. Die Schule wurde schließlich größtenteils geräumt. Letztlich ergaben sich aber keine Hinweise auf eine konkrete Gefahrensituation. Das Kriminalkommissariat Mannheim und das Polizeirevier Mannheim Neckarstadt haben die weiteren Ermittlungen aufgenommen.