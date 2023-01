Nachdem ein 35-jähriger Ludwigshafener am Sonntag gegen 3.15 Uhr aus einer Diskothek am Berliner Platz (Innenstadt) verwiesen wurde, haben Polizeibeamte ihn dabei beobachtet, wie er gegen einen Fahrkartenautomaten pinkelte. Auf seine Verhalten angesprochen, sei der Mann direkt verbal aggressiv geworden und habe die Beamten mit diversen Schimpfwörtern beleidigt. Da sich der 35-Jährige nicht beruhigen wollte und unter erheblichem Alkoholeinfluss gestanden habe, wurde er in Polizeigewahrsam genommen. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Beleidigung, auch müsse er die Kosten für die Übernachtung in der polizeilichen Einrichtung tragen.

Ein 27-Jähriger aus Mannheim lernte besagte Gewahrsamseinrichtung bereits in der Nacht auf Samstag kennen, nachdem er laut Polizei gegen 0.30 Uhr eine größere Personengruppe am Berliner Platz verbal provoziert hatte und sich anschließend fluchtartig der Personenkontrolle entzog. Der Mannheimer konnte von den diensthabenden Polizisten allerdings eingeholt werden – und weil er während der Identitätsfeststellung weiterhin Widerstand leistete und eine Beamtin leicht verletzte, musste er die Nacht in einer Zelle verbringen. Ihn erwartet nach Angaben der Polizei eine Anzeige wegen tätlichen Angriffs und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.