Die Ludwigshafener Polizei bietet einen Infoabend für alle am Polizeiberuf Interessierte an, die sich noch in der Berufsorientierung befinden. Wie die Beamten mitteilen, werden am Freitag, 28. Januar, 17 Uhr, Mitarbeiter der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 den Polizeiberuf vorstellen und Fragen beantworten. Anschließend soll es auch eine Vorführung der Diensthundestaffel geben. Die Veranstaltung findet im Polizeipräsidium Rheinpfalz statt, Eingang: Beethovenstraße 36.

Eine Voranmeldung ist per E-Mail an piludwigshafen1.einstellungen@polizei.rlp.de erforderlich. Anzugeben sind der Name sowie die Anzahl der voraussichtlichen Teilnehmer. Anmeldeschluss ist der 21. Januar, es gilt die 3G-Regel – geimpft, genesen oder getestet. Rückfragen unter Telefon 0621/963-1500.