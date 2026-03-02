Zwei Kupferdiebe konnten Polizeibeamte am Sonntagabend nach einem Diebstahl in Oggersheim festnehmen. Laut Bericht hatte sich gegen 20.15 Uhr ein Anwohner aus der Matthäus-Vogel-Straße bei der Polizei gemeldet und berichtet, dass zwei Männer dabei seien, seine Regenrinne zu entwenden. Der Zeuge konnte die Täter und ihr Auto samt Kennzeichen genau beschreiben. Bei der sofort eingeleiteten Fahndung machten Polizisten das beschriebene Fahrzeug kurze Zeit später auf der Kurt-Schumacher-Brücke in Fahrtrichtung Mannheim aus. Im Auto befanden sich die beschriebenen Männer im Alter von 29 und 30 Jahren. Der Wagen war vollständig mit Kupferrohren beladen, vermutlich auch mit solchen aus vorhergehenden Taten, so die Polizei. Gegen den 30-Jährigen bestand zudem ein offener Haftbefehl. Er wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Beide Tatverdächtige müssen sich nun wegen Diebstahls verantworten. Das Auto wurde sichergestellt. Ob die Männer auch für andere Taten verantwortlich sind, ist Bestandteil der Ermittlungen. Die Polizei bittet Menschen, die in jüngerer Zeit Opfer von Kupferdiebstählen geworden sind, sich unter Telefon 0621 963-24250 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de zu melden.