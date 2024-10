Die Polizei in Ludwigshafen hat am Dienstag erneut einen gestohlenen Motorroller gefunden. Beamte entdeckten ihn in der Prälat-Caire-Straße ( Oggersheim) gegenüber einer Tankstelle. Der Roller, den Unbekannte am vergangenen Freitag gestohlen hatten, war laut Bericht teilweise beschädigt und wurde später an den Besitzer übergeben. Die Polizei bittet nun um Hinweise. Wer beobachtet hat, wie der Roller in der Prälat-Caire-Straße abgestellt wurde, kann sich unter Telefon 0621 963-2403 oder per E-Mail an pwoggersheim@polizei.rlp.de bei der Polizei melden.