Zwei Männern (24 und 28 Jahre alt), die von der Polizei am Samstag gegen 2.25 Uhr schlafend in einem Pkw in der Hagellochstraße (Friesenheim) entdeckt worden waren, drohen Strafverfahren. Ein Mann beleidigte die Beamten bei der Kontrolle, zudem wurden Drogen im Auto entdeckt.