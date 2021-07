Eine 29-Jähriger hat am Donnerstagmorgen die Polizei über Notruf alarmiert, weil er angeblich bestohlen wurde. Als eine Streife vor Ort in die Benckiserstraße (Mitte) fuhr, konnte der Mann jedoch nicht erklären, was passiert war. Dann filmte er die Polizisten, beleidigte und bedrohte sie. Schließlich stieg er auf ein Fahrrad und wollte flüchten. Dabei schwankte er stark, wie es weiter im Polizeibericht heißt. Nach kurzer Verfolgung stellte ihn die Streife. Ein Drogenschnelltest verlief positiv. Gegen den 29-Jährigen wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.