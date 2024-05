Landtagsabgeordneter David Guthier (SPD) hat sich zum Gespräch mit der Gewerkschaft der Polizei (GdP) getroffen. Ein Thema, das dabei zur Sprache kam: die Arbeitsbelastung und Entlohnung von Polizeikräften. „Ich finde, wir brauchen gesamtgesellschaftlich eine ehrliche Debatte darüber, wie viel uns unsere Sicherheit wert ist. Das gilt insbesondere vor dem Hintergrund einer zunehmenden gesellschaftlichen Polarisierung bei vielen Themen und neuer Kriminalitätsschwerpunkte“, teilt Guthier mit. In einer Pressemitteilung zu seinem Gespräch mit Dirk Wecke, Bezirksgruppenvorsitzende der GdP, und dessen Kollege, Uwe Löwenhaupt, heißt es weiter: „Mit der Erhöhung der Polizeizulage zum 1. Juli 2024 von 132 Euro auf 180 Euro, der Erhöhung der Personalstärke auf landesweit erstmals über 10.000 Polizeibeamtinnen und -beamte und in den letzten Jahren erhöhten Investitionen in eine zeitgemäße Ausstattung wurden von der SPD-geführten Landesregierung wichtige Schritte in die richtige Richtung umgesetzt.“ Er könne die Kritik der GdP aber nachvollziehen, dass dies noch nicht ausreiche – insbesondere, um den Polizeiberuf für die Zukunft attraktiv zu machen. Für seine weitere Arbeit will Guthier die „wertvollen Hinweise“ aus dem Gespräch mitnehmen.