Polizisten der Autobahnpolizei Ruchheim haben am Donnerstagmorgen auf der B 9 (Fahrtrichtung Frankenthal) einen getunten Mitsubishi aus dem Verkehr gezogen. Laut Mitteilung fanden die Polizisten am Wagen eine selbst gebaute Unterbodenbeleuchtung und eine geänderte Abgasanlage. Außerdem waren Veränderungen am Fahrwerk des Kleinwagens vorgenommen worden, die zum Erlöschen der Betriebserlaubnis führten. Dem Fahrer wurde die Weiterfahrt untersagt, seine Fahrzeugpapiere und die Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt. Außerdem wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet.