15 Autos hat die Mannheimer Verkehrspolizei am Donnerstagabend bei sogenannten „Poser“-Kontrollen ins Visier genommen – und drei davon aus dem Verkehr gezogen. Wie die Polizei mitteilt, waren bis in die späten Abendstunden drei zivile Streifen auf „ausgesuchten Poser-Meilen in der Innenstadt“ unterwegs. Unter „Posen“ versteht die Polizei das Protzen mit aufgemotzten Autos. Obwohl kein „Poser-Wetter“ geherrscht habe und während der Corona-Phase wesentlich weniger Verkehr auf Mannheims Straßen unterwegs sei als sonst, seien die Kontrollen notwendig gewesen. Sieben der 15 Autos seien technisch verändert gewesen, so dass die Betriebserlaubnis erloschen sei. „Drei Fahrzeuge wurden aufgrund ihrer technischen Umbauten als verkehrsunsicher eingestuft“, heißt es im Polizeibericht. Sie wurden sichergestellt. Gegen zwei Autofahrer wird außerdem wegen Drogenbesitzes ermittelt. Weitere Kontrollen habe die Verkehrsinspektion bereits geplant.