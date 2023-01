Mit einem Berufsinfoabend wirbt die Polizei am Montag, 30. Januar, für das Berufsbild. In der Polizeiinspektion in der Friesenheimer Straße 55 (Oppau) sollen Einblicke gegeben werden in die Ausbildung, den Berufsalltag im Wechselschichtdienst und die Abläufe in der Dienststelle. Für die Einstellungstermine im Mai und Oktober sind bis 28. Februar Bewerbungen möglich unter https://bewerbung.polizei.rlp.de/

Noch Fragen?



Anmeldung per Mail an piludwigshafen2.einstellungen@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 0621 963-2222. Weitere Infos auch im Internet unter www.polizei.rlp.de/de/karriere/.