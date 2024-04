Die Polizei warnt vor Trickbetrügern. Am Dienstag gegen 16 Uhr wurde ein 56-Jähriger in der Wingertstraße ( Oggersheim) von zwei Unbekannten angesprochen. Sie hielten mit einem Kleinwagen neben dem 56-Jährigen an, stiegen aus und verwickelten den Mann in ein Gespräch. Zuerst wollten sie ihm zwei Uhren schenken und dann ein offensichtliches Imitat für 900 Euro verkaufen. Der 56-Jährige gab an, lediglich 35 Euro bei sich zu haben. Das Geld nahmen die Unbekannten und gaben dem Mann zwei minderwertige Uhren dafür.

Die Betrüger werden wie folgt beschrieben: Einer ist etwa 50 Jahre alt, zirka 1,70 Meter groß, hat eine kräftige Statur, trug kurze, schwarze Haare und eine schwarze Jacke. Sein etwa gleichaltriger Komplize mit Dreitagebart hat graues Haar, eine normale Figur, trug eine schwarze Jacke und blaue Jeans. Die Männer sollen in einem schwarzen Kleinwagen mit Dortmunder Kennzeichen (DO) gefahren sein. Hinweise an die Polizei unter Telefon 0621 963-2403.