Die Polizei warnt vor Trickbetrügern. Bei einer Seniorin in der Marbacher Straße (Oggersheim) klingelte am Donnerstag (2. Juni) sowie Sonntag (5. Juni) ein Unbekannter. Donnerstags entwickelte sich lediglich etwas Smalltalk zwischen der Frau und dem Fremden, was der ebenfalls dort wohnenden Pflegekraft jedoch seltsam vorkam. Sie schickte den Mann fort. Sonntags stand wieder ein Mann vor der Tür und entlockte der Bewohnerin Vorname und Geburtsdatum, bevor die Pflegerin erneut dazukam und der Besucher verschwand. Ob es sich um denselben Mann handelte, ist nicht klar. Der Mann, der am Donnerstag erschien, wird wie folgt beschrieben: 50 Jahre alt, groß, sehr schick gekleidet, freundliche und gewählte Aussprache. Auffällig sei gewesen, dass eine Frau (etwa 55 Jahre alt, groß, Kurzhaarschnitt) auf der Straße gestanden und sich umgesehen habe. Aufgrund der Vorgehensweise könne es sich bei den Personen um Trickbetrüger handeln, so die Polizei, die Zeugen sucht (Telefon: 0621 963-2403).