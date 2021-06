Die Polizei warnt vor Trickbetrügern in Ludwigshafen und schildert einen Fall aus Friesenheim. Am Sonntag hat ein unbekannter Mann um 15 Uhr bei einer 82-Jährigen in der Leopoldstraße geklingelt. Er sagte, dass er im Haus eine Wohnung anmieten wolle, die baugleich mit der Wohnung der 82-Jährigen sei. Er bat darum, sich deshalb ihre Wohnung anschauen zu dürfen. Die Seniorin ließ ihn hinein. Nachdem der Unbekannte wieder gegangen war, merkte die 82-Jährige, dass mehrere Tausend Euro fehlten. Laut Polizei stand während der Besichtigung vermutlich die Wohnungstür offen, so dass eine andere Person unbemerkt in die Wohnung gelangen konnte. Die Polizei rät eindringlich, keine Fremden in die Wohnung zu lassen. Hier gibt sie Tipps: www.polizei-beratung.de.