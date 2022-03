Telefonbetrüger haben laut Polizei am Donnerstag um 9 Uhr versucht, eine 29-Jährige hereinzulegen – mit einer Bandansage angeblich von „Europol“. Noch bevor es zu Geldforderungen kam, legte die Frau auf. Die Polizei warnt vor dieser zuletzt häufiger auftauchenden Masche. Dabei melde sich ein angeblicher Officer von Europol oder ein Band laufe ab. Um seine Glaubwürdigkeit zu stärken, spreche er Englisch. Dem Angerufenen werde vorgetäuscht, sein Geld sei in Gefahr und es müsse schnellstmöglich auf einem von Europol eigens dafür eingerichteten Konto im Ausland gesichert werden. Dazu müsse eine App heruntergeladen werden. In Wahrheit könnten von den Betrügern so alle Kontoaktivitäten gesteuert werden, erklärt die Polizei.

Angebliche Microsoft-Mitarbeiter melden sich

Zudem berichtet die Polizei von betrügerischen Anrufen angeblicher Microsoft-Mitarbeiter, die behaupten, der PC des Kontaktierten sei virenverseucht. Der US-Konzern führe nach eigenen Angaben keine unaufgeforderten Telefonanrufe durch, weshalb die Polizei rät: Sofort auflegen und die Polizei verständigen.