Am Dienstagmorgen haben mehrere Seniorinnen und Senioren in Ludwigshafen betrügerische Anrufe erhalten. In fünf Fällen teilte ein männlicher Anrufer mit, dass er ein Polizist namens Becker sei, berichtet die Polizei. Unter dem Vorwand, die Geschädigten hätten fälschlicherweise Geld nach Russland überwiesen, wollte er die IP-Adressen erfragen. In einem weiteren Fall rief ein Englisch sprechender Mann an und teilte mit, dass er von der Firma Microsoft sei. Er verlangte Zugriff auf den PC eines Seniors, da etwas nicht mit dem Computer stimme. Alle Angerufenen verhielten sich vorbildlich und fielen nicht auf die Betrüger herein.

Auf der Internet-Seite www.polizei-beratung.de finden Sie umfangreiche Informationen zu diesem Thema.